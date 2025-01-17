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Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Суд обрав 25-річній жінці запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

У кримінальному провадженні призначена судово-медична експертиза.

Зловмисниці загрожує до 5 років тюрми.

Нагадаємо, у січні в підсобному приміщенні магазину, де жінка працювала продавцем, вона самостійно народила доношену, життєздатну, зрілу доньку, яка не мала несумісних із життям вад розвитку.

Одразу після пологів жінка завдала дитині ударів по голові, від чого дівчинка померла. Потім вона поклала немовля у пакет і викинула до сміттєвого бака за магазином.

Пакунок з тілом дитини знайшов місцевий житель.