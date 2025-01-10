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10 января 2025, 12:20

В Кривом Роге мужчина убил жену, а также изнасиловал ее 9-летнюю дочь

10 января 2025, 12:20
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фото: полиция
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В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина жестоко убил свою жену на глазах у 9-летней дочери. Девочка также пострадала от рук злоумышленника

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В одной из квартир дома в Терновском районе города мужчина избил 44-летнюю жену – она получила тяжелые травмы, в результате которых скончалась на месте. Во время жестокого убийства женщины в квартире находилась 9-летняя дочь. В шоковом состоянии и с телесными повреждениями девочку госпитализировали.

Правоохранители собрали вещественные доказательства и задержали 33-летнего гражданского мужа умершей.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство).

Также по фактам преступных действий в отношении ребенка полиция осуществляет расследование по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 152 (изнасилование) УК Украины.

Назначен ряд экспертиз и следственных действий.

Напомним, ранее в Харьковской области правоохранители сообщили 17-летнему парню о подозрении в убийстве своего 54-летнего отчима.

Днепропетровская область Кривой Рог убийство задержание происшествия
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