В Черкасской области в пожаре погибли трое детей из многодетной семьи: полиция начала расследование

фото: полиция

Вечером 28 декабря в селе Журавка Черкасской области произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли трое детей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Черкасской области.

Занули двое парней в возрасте 9 и 18 лет, а также 16-летняя девушка. Тела детей обнаружили спасатели во время тушения пожара.

В полиции рассказали, что пожар возник около 20 часов. В доме, где возник пожар, проживала многодетная семья. Родителей в этот момент дома не было. По данным правоохранителей, они уехали в город навестить старшего сына.

Как ранее составляли правоохранители, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления.

Полицейские Звенигородского райотдела приступили к расследованию по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности и злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком.

Напомним, ранее в Николаевской области мать спасла из горящего дома шестерых детей.

Также 11 декабря на Сумщине беременная женщина спасла из пожара троих детей.