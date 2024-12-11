фото: ГСЧС

Событие произошло 11 декабря в селе Высокое Ахтырского района, что в Сумской области

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В момент возникновения пожара женщина с тремя детьми находилась в частном доме. О возгорании ей сообщила 10-летняя дочь: горело в ванной комнате и на кухне, начался плавиться пластиковый потолок, а едкий дым наполнял квартиру.

Владелица дома не растерялась и побежала за огнетушителем, чтобы самостоятельно ликвидировать пожар. Огонь распространялся, и женщина вынесла 3-летнего сына и со старшими дочками выбежала на улицу. Детей отдала соседям, а сама вернулась на место происшествия и вызвала спасателей.

Огнеборцы ликвидировали пожар, предотвратив распространение пламени на расположенную рядом хозяйственную постройку.

Предварительно, причина пожара – короткое замыкание электросети.

Напомним, утром 9 декабря в Днепре горел двухэтажный дом. Во время тушения спасатели обнаружили погибшего мужчину.