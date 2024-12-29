На Черкащині у пожежі загинули троє дітей з багатодітної родини: поліція почала розслідування

фото: поліція

Увечері 28 грудня у селі Журавка на Черкащині сталася пожежа у приватному будинку, внаслідок якої загинули троє дітей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Черкаської області.

Занули двоє хлопців віком 9 та 18 років, а також 16-річна дівчина. Тіла дітей виявили рятувальники під час гасіння пожежі.

У поліції розповіли, що пожежа виникла близько 20 години. У будинку, де виникла пожежа, проживала багатодітна родина. Батьків у цей момент вдома не було. За даними правоохоронці, вони поїхали в місто навідати старшого сина.

Як становили попередньо правоохоронці, причиною загорання стало порушення правил пожежної безпеки при використанні пічного опалення.

Поліцейські Звенигородського райвідділу розпочали розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки та злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині мати врятувала із палаючого будинку шістьох дітей.

Також 11 грудня на Сумщині вагітна жінка врятувала з пожежі трьох дітей.