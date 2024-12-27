В Киевской области горел многоквартирный дом: погибли два человека

фото: ГСЧС Украины в Киевской области

Смертельный пожар произошел сегодня, 27 декабря, в селе Дружня Бучанского района. Тела погибших мужчин обнаружили чрезвычайники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Киевской области.

Как известно, около 10:50 на улице Мира загорелась квартира в здании барочного типа. Чрезвычайники ликвидировали возгорание спустя час.

"К сожалению, во время ликвидации пожара спасателями обнаружены тела двух погибших мужчин: один 1978 года рождения, данные второго устанавливаются", — говорится в сообщении.

Специалисты выясняют причину пожара.

Напомним, в селе Андреевка Обуховского района спасатели обнаружили в горящем доме тело погибшей хозяйки.