На Николаевщине мать спасла из горящего дома шестерых детей

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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

В момент возникновения возгорания в доме образовалось плотное задымление. В доме находились шесть детей с матерью. Женщина, обнаружив пожар, сразу бросилась выводить детей во двор. Двух сыновей и четырех дочерей в возрасте от 4 до 15 лет она передала сначала соседям, потом – дедушке с бабушкой, проживающих в соседнем селе. По словам родственницы, дети в результате пожара не пострадали.

Сама мать, спасая их, надышалась продуктами горения и получила ожоги. Пострадавшую госпитализировали, предварительно – в состоянии средней тяжести.

Спасатели ликвидировали пожар площадью 100 кв. метров в 04:50. Вероятная причина возгорания – короткое замыкание электросети.

Напомним, 11 декабря в Сумской области беременная женщина спасла из пожара троих детей.