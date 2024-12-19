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На Николаевщине мать спасла из горящего дома шестерых детей
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19 декабря 2024, 09:04

На Николаевщине мать спасла из горящего дома шестерых детей

19 декабря 2024, 09:04
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Пожар произошел ночью 19 декабря в селе Владимировка Вознесенского района. Горел частный дом

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

В момент возникновения возгорания в доме образовалось плотное задымление. В доме находились шесть детей с матерью. Женщина, обнаружив пожар, сразу бросилась выводить детей во двор. Двух сыновей и четырех дочерей в возрасте от 4 до 15 лет она передала сначала соседям, потом – дедушке с бабушкой, проживающих в соседнем селе. По словам родственницы, дети в результате пожара не пострадали.

Сама мать, спасая их, надышалась продуктами горения и получила ожоги. Пострадавшую госпитализировали, предварительно – в состоянии средней тяжести.

Спасатели ликвидировали пожар площадью 100 кв. метров в 04:50. Вероятная причина возгорания – короткое замыкание электросети.

Напомним, 11 декабря в Сумской области беременная женщина спасла из пожара троих детей.

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