На Николаевщине мать спасла из горящего дома шестерых детей
Пожар произошел ночью 19 декабря в селе Владимировка Вознесенского района. Горел частный дом
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
В момент возникновения возгорания в доме образовалось плотное задымление. В доме находились шесть детей с матерью. Женщина, обнаружив пожар, сразу бросилась выводить детей во двор. Двух сыновей и четырех дочерей в возрасте от 4 до 15 лет она передала сначала соседям, потом – дедушке с бабушкой, проживающих в соседнем селе. По словам родственницы, дети в результате пожара не пострадали.
Сама мать, спасая их, надышалась продуктами горения и получила ожоги. Пострадавшую госпитализировали, предварительно – в состоянии средней тяжести.
Спасатели ликвидировали пожар площадью 100 кв. метров в 04:50. Вероятная причина возгорания – короткое замыкание электросети.
Напомним, 11 декабря в Сумской области беременная женщина спасла из пожара троих детей.