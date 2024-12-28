В Ровно двое детей отравились угарным газом

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Инцидент произошел сегодня, 28 декабря, в Ровно. В настоящее время двое детей находятся под наблюдением врачей

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Ровенской области, передает RegioNews.

По имеющимся данным, в Ровенскую областную больницу с диагнозом отравление угарным газом госпитализировали мальчика 2019 и девочку 2016 годов рождения. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

"Напоминаем, что основными причинами отравления угарным газом является отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, несоблюдение правил безопасного использования газа в быту и правил безопасности систем газоснабжения", - говорится в сообщении ГСЧС.

Ранее сообщалось, что 24 декабря в Закарпатье, в селе Заболотное Хустского района, четверо человек, среди которых двое несовершеннолетних детей, отравились угарным газом.

Также недавно в Винницкой области пять человек отравились угарным газом, среди них — трое детей.