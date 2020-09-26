Мэра Умани Цебрия сняли с участия в местных выборах

Всего на пост мэра города были зарегистрированы 12 кандидатов

Всего на пост мэра города были зарегистрированы 12 кандидатов

Фото: Facebook

Мэра города Умань Александра Цебрия сняли с местных выборов, которые должны состояться 25 октября.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, причины отказа в регистрации "абсолютно надуманные". Цебрий добавил, что ТИК накануне зарегистрировала двух его "клонов".

Отметим, что Александр Цебрий подал свою кандидатуру на должность городского головы Умани от партии "Пропозиція".

На заседании городской территориальной избирательной комиссии Уманского района Черкасской области 25 сентября было зарегистрировано 12 кандидатов на должность городского головы:

Алексеев Сергей Юрьевич (самовыдвиженец)

Атаманчук Юрий Николаевич (самовыдвиженец)

Дыкун Андрей Евгеньевич (от "Слуги народа");

Зубкова Наталья Андреевна (самовыдвиженец)

Котвицкий Антон Анатольевич (от ОПЗЖ)

Плетнева Ирина Григорьевна (от партии "За будущее");

Цебрий Александр Васильевич (самовыдвиженец)

Цебрий Александр Владимирович (самовыдвиженец)

Чайка Сергей Сергеевич (самовыдвиженец)

Чепка Ольга Владимировна (от партии "Батькивщина");

Школенко Виталий Анотолийович (самовыдвиженец)

Яремчук Сергей Петрович (от партии "Свобода");

Трем кандидатам было отказано в регистрации. Среди тех, кому отказали, действующий городской голова.

Напомним, ранее сообщалось, что на местных выборах в Умани будут принимать участие "двойники" действующего мэра.