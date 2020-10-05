В Кропивницком жестоко избили кандидата в депутаты райсовета
Сегодня, 5 октября, около 8 часов утра неизвестные напали и избили кандидата в депутаты Фортечного райсовета в Кропивницком от партии “Наш край” Богдана Голубничего. Со слов потерпевшего, они попросили “передать привет Максюте”.
Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель специнспекции Кропивницкого и кандидат на должность городского головы Андрей Максюта, пишет RegioNews.
По словам Максюты, преступников уже разыскивает полиция. Причину избиения кандидат на должность мэра видит в том, что потерпевший является его коллегой и что сам Максюта "кому-то мешает".
Почему напали на него? Потому что он постоянно со мной, это мой коллега. Меня не удивляют методы дикарей и тех, кому я мешаю. Нас не запугать, мне только жаль молодого парня. Имею надежду, что правоохранители найдут этих преступников”, - подытожил Максюта.
В свою очередь Богдан Голубничий уточнил, что нападение произошло в подъезде дома, где он живет. Двое неизвестных нанесли ему ряд ударов и попросили "передать привет Максюте”.
Интересные выборы в Кропивницкому... Но МЫ идем вперед!!!Опубликовано Андреем Максютой Понедельник, 5 октября 2020 г.
Напомним, на Кировоградщине открыли уголовное дело против кандидата в мэры одного из городов .