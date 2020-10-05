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05 октября 2020, 19:21 1

В Кропивницком жестоко избили кандидата в депутаты райсовета

05 октября 2020, 19:21 1
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Нападающие "попросили" потерпевшего "передать привет" кандидату в мэры Кропивницкого Андрею Максюте
Нападающие "попросили" потерпевшего "передать привет" кандидату в мэры Кропивницкого Андрею Максюте
Фото: скрин видео
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Сегодня, 5 октября, около 8 часов утра неизвестные напали и избили кандидата в депутаты Фортечного райсовета в Кропивницком от партии “Наш край” Богдана Голубничего. Со слов потерпевшего, они попросили “передать привет Максюте”.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель специнспекции Кропивницкого и кандидат на должность городского головы Андрей Максюта, пишет RegioNews.

По словам Максюты, преступников уже разыскивает полиция. Причину избиения кандидат на должность мэра видит в том, что потерпевший является его коллегой и что сам Максюта "кому-то мешает".

Почему напали на него? Потому что он постоянно со мной, это мой коллега. Меня не удивляют методы дикарей и тех, кому я мешаю. Нас не запугать, мне только жаль молодого парня. Имею надежду, что правоохранители найдут этих преступников”, - подытожил Максюта.

В свою очередь Богдан Голубничий уточнил, что нападение произошло в подъезде дома, где он живет. Двое неизвестных нанесли ему ряд ударов и попросили "передать привет Максюте”.

Интересные выборы в Кропивницкому... Но МЫ идем вперед!!!

Опубликовано Андреем Максютой Понедельник, 5 октября 2020 г.

Напомним, на Кировоградщине открыли уголовное дело против кандидата в мэры одного из городов .

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