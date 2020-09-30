ЦИК отменила отказ в регистрации на местные выборы мэра Умани

Городской теризбирком повторно рассмотрит документы

Городской теризбирком повторно рассмотрит документы

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Центральная избирательная комиссия отменила постановление Уманской городской территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата на должность мэра Умани Александру Цебрию.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

"Субъект обращения просил, в частности, признать противоправной бездеятельность Уманской городской территориальной избирательной комиссии по несообщению о выявленных недостатках в представленных в эту избирательную комиссию документах для регистрации кандидатом на должность Уманского городского головы Цебрия А.В., выдвинутого указанной местной организацией политической партии", - говорится в сообщении.

Помимо этого установлено, что нарушения, о которых говорится в постановлении этой комиссии от 25 сентября 2020 № 26 в качестве основания для отказа в регистрации кандидата, фактически являются неточностями в представленных документах и не является препятствием для понимания смысла изложенных сведений, поэтому они могут быть устранены в порядке, определенном Избирательным кодексом Украины.

Такие недостатки не могут считаться основанием для отказа в регистрации кандидата на должность городского головы.

Таким образом, ЦИК обязала местную избирательную комиссию до 21:00 30 сентября повторно рассмотреть документы, поданные на регистрацию кандидата на должность Уманского городского главы.

Напомним, 26 сентября мэра города Умань Александра Цебрия сняли с местных выборов, которые должны состояться 25 октября.

Мэр Умани подал заявление в полицию относительно регистрации двойников на местных выборах.