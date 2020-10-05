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05 октября 2020, 22:44 1

В Херсоне полиция ездила "вызволять из заложников" кандидата в мэры

05 октября 2020, 22:44 1
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Вызов оказался ложным
Вызов оказался ложным
Фото из открытых источников
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5 октября в ГУ Нацполиции Херсонской области поступило анонимное сообщение, что в многоэтажке незаконно удерживают одного из кандидатов в мэры Херсона Юрия Колыхаева.

Об этом Общественном роповіла пресс-секретарь Нацполиции в Херсонской области Татьяна Пшонь, передает RegioNews.

На месте следственно-оперативная группа установила, что информация не подтвердилась. Квартиру открыл Юрий Колыхаев. Он – официально зарегистрированный кандидат в мэры Херсона. Мужчина сказал, что его в данной квартире насильно не удерживают. Заявлений о совершении правонарушений от него не поступало. От кандидата полиция приняла встречное заявление, что никаких претензий ни к кому нет", - сообщила Татьяна Пшонь.

В то же время, херсонский журналист Сергей Никитенко на своей странице в Facebook видео, на котором Юрий Колыхаев (тезка одного из главных претендентов на кресло мэра Херсона Игоря Колыхаева) на "встрече с избирателями" рассказывает о подробностях инцидента и методах конкурентной борьбы кандидатов на мэрское кресло.

Юрий Колыхаев встречается с избирателями

Опубликовано Сергеем Нікітенком Понедельник, 5 октября 2020 г.

Напомним, на Херсонщине суд отменил регистрацию кандидатов от "Слуги народа" в один из горсоветов.

Херсон полиция мэр Кандидат Заложники
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