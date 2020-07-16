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16 июля 2020, 21:03 3

Стало известно, кто будет представлять "Батькивщину" на выборах мэра Житомира

16 июля 2020, 21:03 3
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Кандидатом в мэры Житомира стала Елена Розенблат
Кандидатом в мэры Житомира стала Елена Розенблат
Фото: Житомир travel
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Сестра скандально известного народного депутата 8 созыва Борислава Розенблата идет в мэры Житомира от "Батькивщины"

Об этом пишет Depo.ua со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

Сегодня, 16 июля, Житомирскому городскому партийному активу "Батькивщины" была представлена Елена Розенблат как утвержденный в Киеве кандидат в мэры города.

Елена Розенблат является сестрой нардепа прошлого созыва от БПП Борислава Розенблата. В июле 2017 года Борислав Розенблат был обвинен ГПУ в коррупционных действиях по так называемому "янтарному делу".

По версии следователей, он вымогал взятку у агента НАБУ для "решения вопросов" относительно разработки янтаря в украинском Полесье, при этом являясь соавтором проекта закона Украины "О добыче и реализации янтаря" (№1351-1), подготовленного ко второму чтению.

11 июля 2017 года Розенблат был лишен неприкосновенности по представлению генерального прокурора Украины.

19 октября, находясь под следствием, был задержан при попытке покинуть страну.

В апреле 2018 года Печерский районный суд Киева признал Розенблата потерпевшим по делу инцидента с провокацией взятки сотрудником НАБУ.

Одним из защитников по этому делу выступает адвокат Алексей Шевчук, известный своим участием в резонансных уголовных делах Геннадия Корбана, Ярослава Кашубы, Ильи Кивы, Виктора Развадовского, Александра Онищенко.

Напомним, нардеп 8 созыва Виктор Развадовский возглавил Житомирский областной филиал партии "За будущее".

выборы мэр Житомир Батькивщина Кандидат
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