Мэр Ивано-Франковска Марцинкив заявил об участии в выборах от ВО "Свобода"

О своем участии в выборах от "Свободы" мэр Ивано-Франковска написал на странице в Facebook, передает Regionews.

Начали распространяться слухи о том, что я на выборы иду отдельно от партии ВО "Свобода". Мало того, что хочу вести свою партию.

Так вот: я был и есть членом ВО "Свобода". И на выборы иду именно от этой политической силы. Буду баллотироваться под номером 1 в списке националистов, если, конечно, позволит Закон", - сообщил Руслан Марцинкив.