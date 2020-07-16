Мэр Ивано-Франковска Марцинкив заявил об участии в выборах от ВО "Свобода"
Городской голова будет баллотироваться под первым номером в списке этой политической силы в городе
Городской голова будет баллотироваться под первым номером в списке этой политической силы в городе
Руслан Марцинкив, по его словам, не изменяет националистов
О своем участии в выборах от "Свободы" мэр Ивано-Франковска написал на странице в Facebook, передает Regionews.
Начали распространяться слухи о том, что я на выборы иду отдельно от партии ВО "Свобода". Мало того, что хочу вести свою партию.
Так вот: я был и есть членом ВО "Свобода". И на выборы иду именно от этой политической силы. Буду баллотироваться под номером 1 в списке националистов, если, конечно, позволит Закон", - сообщил Руслан Марцинкив.
ТІЛЬКИ ЗІ СВОБОДОЮ #політика_ІФ "Запах" виборів вже відчутно І традиційно не обходиться без різного роду фейкових...Опубліковано Русланом Марцінковим Четвер, 16 липня 2020 р.
Напомним, ранее о своем участии в выборах от "Свободы" также заявил действующий мэр Хмельницкого Александр Симчишин.
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