Коронавирус добрался до мэрии Ивано-Франковска
Известно о по крайней мере двух больных COVID-19 служащих
Известно о по крайней мере двух больных COVID-19 служащих
У одного из заместителей городского председателя Ивано-Франковска Руслана Марцинкива ПЦР-тест на коронавірусну инфекцию показал положительный результат.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на galka.if.ua.
По данным источников издания в городском совете, у одного из заместителей Руслана Марцинкива диагностировали COVID-19.
Также есть информация о положительном ПЦР-тесте у одной из работниц аппарата городского головы.
Сегодня утром, 16 июля, для десятков работников мэрии организовали массовое ИФА-тестирования. Результаты этих тестирований будут известны уже через несколько дней.
Напомним, сегодня утром Прикарпатья "обновило" рекорд новых случаев за сутки – 64 больных. Умерло трое человек, выздоровели – 13.
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