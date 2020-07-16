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Коронавирус добрался до мэрии Ивано-Франковска

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У одного из заместителей городского председателя Ивано-Франковска Руслана Марцинкива ПЦР-тест на коронавірусну инфекцию показал положительный результат.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на galka.if.ua.

По данным источников издания в городском совете, у одного из заместителей Руслана Марцинкива диагностировали COVID-19.

Также есть информация о положительном ПЦР-тесте у одной из работниц аппарата городского головы.

Сегодня утром, 16 июля, для десятков работников мэрии организовали массовое ИФА-тестирования. Результаты этих тестирований будут известны уже через несколько дней.

Напомним, сегодня утром Прикарпатья "обновило" рекорд новых случаев за сутки – 64 больных. Умерло трое человек, выздоровели – 13.

Ивано-Франковск мэр заместитель коронавирус тесты COVID-19
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