Пытали и требовали 5,5 тысяч евро: на Буковине задержали пятерых работников ТЦК

Фото: ГБР

На Буковине задержан начальник одного из отделов Черновицкого районного ТЦК и СП и четыре его подчиненных. Их подозревают в незаконном задержании и пытках военнообязанных, а также вымогательстве взяток

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, в Кицмане чиновники силой задерживали мужчин на улицах, а затем применяли к ним насилие в помещении ТЦК, заставляя соглашаться на мобилизацию.

В частности, правоохранители установили обстоятельства инцидента, который получил огласку в начале февраля 2026 года. Тогда во время задержания мужчину ранили из травматического оружия в ногу. Несмотря на это, его доставили в ТЦК, где, по версии следствия, не предоставили необходимую медицинскую помощь и заставляли самостоятельно доставать пулю из раны.

Еще один случай произошел 30 сентября. По материалам следствия, мужчину, который был участником боевых действий и защищал Киев, Ирпень и Бахмут, похитили из-за личного конфликта с чиновниками ТЦК. За ним следили, а впоследствии насильно затащили в автомобиль.

Кроме того, следователи задокументировали вымогательство и получение 5,5 тысяч евро от военнообязанного за его освобождение после задержания.

В общем, по делу задокументировали один эпизод похищения человека, четыре случая вероятной пытки и получения неправомерной выгоды.

Всех пятерых фигурантов задержали 21 октября. Четверым из них сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды, начальнике отдела и трем подчиненным – в незаконном лишении свободы или похищении человека. Двум фигурантам также инкриминируют пытки.

Самая строгая санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы.

В настоящее время ГБР проверяет другие возможные эпизоды противоправной деятельности и устанавливает потерпевших. Досудебное расследование продолжается.

В бюро призывают сообщать о возможных случаях незаконного задержания, насилия или вымогательства денег работниками ТЦК в Кицмани.

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что больше всего жалоб на возможные нарушения прав граждан во время мобилизации со стороны работников ТЦК и СП поступает из Днепропетровской, Одесской, Львовской и Закарпатской областей.

Ранее Лубинец рассказал, какие действия работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки законны во время мобилизации, а какие – недопустимы.

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