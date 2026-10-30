ДТП на трассе Львов – Луцк: один человек погиб, еще 9 пострадали

Фото: Национальная полиция

Во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мини-грузовика Peugeot и легкового автомобиля Toyota

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла 30 октября около 09:50 на автодороге Львов – Луцк, между селами Бабичи и Силец Шептицкого района.

По предварительным данным правоохранителей, столкнулись Peugeot и Toyota. Водитель мини-грузовика от полученных травм погиб на месте происшествия. Девять пострадавших госпитализировали, медики уточняют их состояние и диагнозы.

На месте аварии работают следователи и полицейские. По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас движение по этому участку дороги затруднено, правоохранители регулируют транспортный поток. Полиция устанавливает все происшествия аварии.

Напомним, на Полтавщине столкнулись КамАЗ и легковушка. На месте погибли 69-летний водитель и 64-летняя пассажирка. Еще трое пассажиров 47, 45 и 37 лет получили травмы – их госпитализировали.