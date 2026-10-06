Лубинец объяснил, что могут и чего не могут делать работники ТЦК

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, какие действия работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки законны во время мобилизации, а какие – недопустимы

Об этом сообщает RegioNews.

По словам Лубинца, работники ТЦК и СП могут проверять военно-учетные документы, вручать повестки и другие документы в установленном законом порядке, направлять граждан на военно-врачебную комиссию и вести военный учет.

В то же время омбудсман подчеркнул, что работники ТЦК не имеют права:

применять физическую силу или угрозы,

забирать телефоны,

документы или личные вещи граждан,

игнорировать право на отсрочку или состояние здоровья.

Отдельно Лубинец заявил, что содержание человека в помещении ТЦК и СП без законных оснований недопустимо.

"Нарушение прав во время мобилизации – также ответственность нового Главнокомандующего", – отметил омбудсман.

Лубинец также призвал соблюдать требования законодательства при проведении мобилизационных мероприятий.

Напомним, в Киевской и Черниговской областях военнослужащим ТЦК и СП сообщили о подозрении по делам о незаконном применении силы к гражданским во время мобилизации.

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