Фото: Буданов

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, передает RegioNews.

Для жителей, желающих выехать на подконтрольную Украине территорию, подготовили транспорт. В город также доставили гуманитарную помощь.

С украинской стороны операцию координирует уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Будано отметил, что гуманитарная операция должна получить продолжение.

Напомним, режим тишины в Олешках начался 27 октября в 03:00 и должен продлиться до 22:59 1 ноября. Посредницей в договоренностях выступила первая леди США Мелания Трамп.

По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, это одна из самых больших договоренностей о деэскалации на юге Украины с начала полномасштабной войны.

Для миссии подготовили 25 автобусов на 750 мест и автомобили скорой помощи. По оценкам, в Олешках остаются около 2 000 жителей.