Буданов показал фото из Олешек, где продолжается гуманитарная операция
Во временно оккупированных Олешках Херсонской области продолжается гуманитарная миссия
Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, передает RegioNews.
Для жителей, желающих выехать на подконтрольную Украине территорию, подготовили транспорт. В город также доставили гуманитарную помощь.
С украинской стороны операцию координирует уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Будано отметил, что гуманитарная операция должна получить продолжение.
Напомним, режим тишины в Олешках начался 27 октября в 03:00 и должен продлиться до 22:59 1 ноября. Посредницей в договоренностях выступила первая леди США Мелания Трамп.
По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, это одна из самых больших договоренностей о деэскалации на юге Украины с начала полномасштабной войны.
Для миссии подготовили 25 автобусов на 750 мест и автомобили скорой помощи. По оценкам, в Олешках остаются около 2 000 жителей.