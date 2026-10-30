12:11  30 октября
Из Украины пытались отправить в США и Канаду голову акулы, чучело птицы и бивень слона.
08:56  30 октября
Землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировали на Полтавщине: подробности
09:56  30 октября
77 номеров для конспирации: СБУ разоблачила агента ФСБ в рядах ВСУ
UA | RU
UA | RU
30 октября 2026, 13:40

Буданов показал фото из Олешек, где продолжается гуманитарная операция

30 октября 2026, 13:40
Читайте також українською мовою
Фото: Буданов
Читайте також
українською мовою

Во временно оккупированных Олешках Херсонской области продолжается гуманитарная миссия

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, передает RegioNews.

Для жителей, желающих выехать на подконтрольную Украине территорию, подготовили транспорт. В город также доставили гуманитарную помощь.

С украинской стороны операцию координирует уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Будано отметил, что гуманитарная операция должна получить продолжение.

Напомним, режим тишины в Олешках начался 27 октября в 03:00 и должен продлиться до 22:59 1 ноября. Посредницей в договоренностях выступила первая леди США Мелания Трамп.

По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, это одна из самых больших договоренностей о деэскалации на юге Украины с начала полномасштабной войны.

Для миссии подготовили 25 автобусов на 750 мест и автомобили скорой помощи. По оценкам, в Олешках остаются около 2 000 жителей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Олешки Буданов Кирилл гуманитарная миссия Херсонская область оккупация
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
Пытали и требовали 5,5 тысяч евро: на Буковине задержали пятерых работников ТЦК
30 октября 2026, 14:13
Россияне атаковали предприятие в Сумской области: погибла женщина, восемь пострадавших
30 октября 2026, 13:55
Россия бьет по мостам: в Киеве готовят новые переправы через Днепр
30 октября 2026, 13:35
Силы обороны поразили пусковую установку "Искандер-М" на Курщине
30 октября 2026, 13:19
Падение дрона в Полтаве и удар по Днепру: что известно о последствиях
30 октября 2026, 12:54
В оккупированные Олешки доставили гуманитарную помощь
30 октября 2026, 12:45
На Полтавщине столкнулись КамАЗ и легковушка: двое погибших, трое пострадавших
30 октября 2026, 12:20
На Киевщине мошенники выманили у пенсионерки более 13 млн гривен
30 октября 2026, 12:16
Из Украины пытались отправить в США и Канаду голову акулы, чучело птицы и бивень слона.
30 октября 2026, 12:11
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Борислав Береза
Николай Княжицкий
Валерий Чалый
Все блоги »