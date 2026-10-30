Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Силы обороны Украины поразили пусковую установку ракетного комплекса "Искандер-М" в Курской области. Также 29 октября и ночью на 30 октября под удары попали российские склады боеприпасов, материально-технических средств и ремонтные базы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В районе Фатежа Курской области украинские военные поразили пусковую установку оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Удар был нанесен в районе перегрузки баллистических ракет.

Кроме того, Силы обороны поразили склады боеприпасов российской армии вблизи Малоянисоля в Донецкой области, Новоегоровки в Харьковской области и Ганусовки в Луганской области.

Также под удары попали склад материально-технических средств вблизи Беловодска, ремонтное подразделение в районе Рубежного и ремонтно-восстановительная база вблизи Писаревки Луганской области.

Поражение этих объектов должно уменьшить возможности российской армии наносить ракетные удары, снабжать войска боеприпасами и восстанавливать поврежденную технику.

Напомним, в течение 25 октября и в ночь на 26 октября подразделения Сил обороны Украины поразили ряд военных объектов российской армии: узел связи, склады и мастерскую БПЛА оккупантов.