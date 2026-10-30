Землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировали на Полтавщине: подробности

Иллюстративное фото: из открытых источников

Ночью 30 октября в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,2 по шкале Рихтера. Подземные толчки зафиксировали в Мачуховской общине Полтавского района

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля, передает RegioNews.

Подземные толчки зарегистрировали в 02:14 по киевскому времени. Координаты источника землетрясения – 49,53 ° северной широты и 34,4 ° восточной долготы.

По классификации землетрясений, событие относится к категории едва ощутимых.

Отмечается, что это уже десятое землетрясение, зафиксированное на территории Полтавской области с начала 2026 года.

Справка: Шкала Рихтера – это система, с помощью которой сейсмологи определяют магнитуду землетрясения, то есть количество высвобождаемой энергии во время подземных толчков. Чем выше магнитуда, тем мощнее землетрясение и больше могут быть его последствия.

Землетрясения в Украине

Хотя Украина не одна из самых сейсмических стран мира, здесь землетрясения случаются чаще, чем большинство людей думают.

За последние несколько лет на ее территории было зафиксировано более 90 сейсмических толчков разной силы – большинство из них были слабыми и почти не ощущались людьми.

Сейсмическая активность наиболее заметна в западных регионах, в частности, в Карпатах, Закарпатье и Прикарпатье, а также в частях Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Винницкой и Полтавской областей.

Сила толчков обычно невелика: более слабые землетрясения (магнитудой до ~3-4 баллов) – самые распространенные, и они редко наносят существенный вред.