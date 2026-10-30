Фото: Гостаможслужба

Киевские таможенники обнаружили в международных почтовых отправлениях голову акулы, чучело канюка и фрагмент бивня слона. Их пытались отправить в Канаду и США без необходимых разрешений

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гостаможслужбу.

В ходе проверки международных посылок таможенники обнаружили три образца дикой фауны, торговлю которыми регулирует международная Конвенция CITES.

Голову акулы отправляли из Одессы в Канаду, чучело канюка – из Прилук в ту же страну. Фрагмент бивня слона направлялся из Покрова в США.

Эксперты Института зоологии НАН Украины установили, что находки принадлежат акуле-мако, канюку обыкновенному и представителю семьи слоновых.

Особое внимание привлекло чучело канюка. По выводам экспертов, птица родилась в этом году и, вероятно, была незаконно изъята из природы. Этот вид находится под особой охраной в Европе.

Никаких разрешительных документов на вывоз образцов отправители не предоставили. Таможенники изъяли все части редких животных.

Напомним, ранее во Львовской области таможенники задержали партию жидкостей для электронных сигарет на 600 тыс. грн.