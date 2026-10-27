Конфликт с ТЦК во Львовской области: водитель ударил военного битой по голове

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В селе Лисиничи возле Львова водитель микроавтобуса во время проверки военно-учетных документов ударил военнослужащего ТЦК деревянной битой по голове

Об этом пишет Zaxid.net со ссылкой на решение суда, сообщает RegioNews.

Инцидент произошел 23 октября 2026 года по улице Тракт Глинянский.

По материалам дела, группа оповещения остановила Mercedes-Benz Sprinter для проверки военно-учетных документов. Между водителем и военнослужащим возник конфликт. Во время спора мужчина достал из салона автомобиля деревянную биту и ударил солдата по голове.

У военнослужащего диагностировали ушиб раны теменного участка головы.

Водителю, уроженцу бывшего Перемышлянского района Львовщины, сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины. На время досудебного расследования суд назначил ему круглосуточный домашний арест сроком на два месяца.

Напомним, в Одессе задержали мужчину, который во время проверки на блокпоста ранил военнослужащего ТЦК ножом, а затем попытался наехать на него автомобилем. Инцидент произошел 20 октября.