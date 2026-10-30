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77 номеров для конспирации: СБУ разоблачила агента ФСБ в рядах ВСУ
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30 октября 2026, 09:56

77 номеров для конспирации: СБУ разоблачила агента ФСБ в рядах ВСУ

30 октября 2026, 09:56
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Фото: СБУ
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Служба безопасности разоблачила российского агента среди военнослужащих ВСУ, который передавал ФСБ координаты украинских военных объектов на южном фронте

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, предателем оказался контрактник Вооруженных сил Украины, которого завербовала российская спецслужба. Он корректировал вражеские атаки в Херсонском и Запорожском направлениях.

Для сокрытия связи с куратором мужчина каждые два дня менял SIM-карты на 18 мобильных телефонах. В общем он использовал 77 разных номеров.

После вербовки военный посылал представителю ФСБ голосовые сообщения с подробным описанием военных объектов, где проходил службу. Особый интерес россиян представляли координаты инженерных переправ и фортификационных сооружений ВСУ, расположенных в 5-10 километрах от линии боевого столкновения.

Кроме того, агент отмечал на Google Maps месторасположение смежных подразделений украинских войск и передавал их координаты врагу.

Как установило расследование, в поле зрения ФСБ военный попал, когда искал легкие заработки в тематических Telegram-каналах.

Контрразведчики СБУ заблаговременно приняли меры по обеспечению позиций украинских военных на юге и задержали подозреваемого после того, как он самовольно покинул воинскую часть. По информации спецслужбы, мужчина пытался скрываться сначала в Одессе, а затем в Николаеве.

Задержанному сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 – государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
  • ч. 5 ст. 407 – самовольное оставление воинской части.

Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Киеве суд вынес приговор трем мужчинам, которые за деньги поджигали объекты железнодорожной инфраструктуры и автомобиль военнослужащего. Каждый из них получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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