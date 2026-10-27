Врач-педиатр с Харьковщины умер после мобилизации – военные инициировали проверку

Игорь Ревекка. Фото: threads/mrs.phammer

Об этом сообщили в пресс-службе Командования, передает RegioNews.

Отмечается, что проверка охватит все этапы нахождения военнослужащего на службе:

обстоятельства мобилизации,

прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК),

пребывание в воинской части,

прохождение подготовки и обстоятельства смерти

По результатам проверки командование обещает проинформировать общественность об установленных фактах и принятых в соответствии с действующим законодательством решением.

Представители медиа и общественности призвали воздержаться от преждевременных выводов до завершения выяснения всех обстоятельств.

Как пишет hromadske, Игоря Ревеку мобилизовали 25 сентября. С 27 сентября по 2 октября он находился в пункте постоянной дислокации воинской части. 3 октября мужчина начал базовую общевойсковую подготовку на полигоне, а уже 5 октября он пожаловался на ухудшение самочувствия, после чего был госпитализирован.

В 1-м отдельном штурмовом полку сообщили, что 16 октября Ревекка скончался в больнице Днепра. Причиной смерти назвали злокачественное новообразование сигмовидной кишки. В воинской части отметили, что смерть мужчины не связана с прохождением военной службы.

По информации городского совета Златополя, откуда родом мужчина, Игорь Ревеко имел медицинское образование и работал в Харькове врачом скорой помощи и педиатром.

Напомним, по данным издания "Бабель", с конца 2025 года до весны 2026-го среди новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала" умерли по меньшей мере 25 человек. Речь идет о смертях, не связанных с боевыми действиями.

Сотрудники Государственного бюро расследований открыли досудебное расследование по фактам, обнародованным в СМИ, о возможных неправомерных действиях в отношении военнослужащих штурмового полка "Скала".

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