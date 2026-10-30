Падение дрона в Полтаве и удар по Днепру: что известно о последствиях
В Полтаве после падения БПЛА вспыхнул пожар, под ударом также оказался Днепр
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбы ОВА.
В Полтаве зафиксировано падение БпЛА на территории гаражного кооператива. В результате загорелись помещения гаража и легковушка.
Известно об одном пострадавшем человеке. Ей оказывают необходимую помощь. На месте работают соответствующие службы.
Кроме того, российские войска нанесли удар по Днепру. Предварительно, обошлось без пострадавших. Информация о последствиях атак еще уточняется.
Напомним, ночью 30 октября российские войска атаковали Корюковский район Черниговской области. В результате удара возник пожар в доме культуры.
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