Падение дрона в Полтаве и удар по Днепру: что известно о последствиях

Результаты в Полтаве. Фото: ОВА

В Полтаве после падения БПЛА вспыхнул пожар, под ударом также оказался Днепр

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбы ОВА.

В Полтаве зафиксировано падение БпЛА на территории гаражного кооператива. В результате загорелись помещения гаража и легковушка.

Известно об одном пострадавшем человеке. Ей оказывают необходимую помощь. На месте работают соответствующие службы.

Кроме того, российские войска нанесли удар по Днепру. Предварительно, обошлось без пострадавших. Информация о последствиях атак еще уточняется.

Напомним, ночью 30 октября российские войска атаковали Корюковский район Черниговской области. В результате удара возник пожар в доме культуры.