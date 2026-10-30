Россия бьет по мостам: в Киеве готовят новые переправы через Днепр

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В Киеве приступили к подготовке к строительству дополнительных мостовых переправ через Днепр. Первые из них планируют обустроить уже в начале следующего года

Об этом заявил министр инфраструктуры и восстановления Николай Калашник во время часа вопросов правительству в ВР, передает RegioNews.

По его словам, в последний месяц Россия систематически атакует мосты в Украине, пытаясь нарушить транспортное сообщение и логистику. Массированные удары фиксировали, в частности, в Киеве, Запорожье, Днепре и Харькове.

"Времени на раскачку нет, поэтому мы должны принимать оперативные решения. Среди них – принятый правительственный проект, который обеспечил быстрое строительство альтернативных мостовых переправ через реки, в том числе через Днепр", – отметил Калашник.

В целом, проект предусматривает строительство 21 дополнительной переправы, которые должны обеспечить альтернативные маршруты сообщения в случае повреждения основных мостов.

Как известно, за последний месяц российские войска систематически атаковали мостовую инфраструктуру Киева.

Напомним, специалисты КП "Киевавтодормост" восстановили участок Северного моста в Киеве, который был поврежден в результате российской атаки 4 октября. Работы включали восстановление конструкции моста и дорожного покрытия.