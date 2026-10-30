Дипломатический скандал с Южной Кореей: очередной провал Зеленского
Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён заявил, что разрыв дипломатических отношений с Киевом возможен, если нынешнее обострение продолжится.
"Если эскалация продолжится, я считаю, что такая возможность также существует", – ответил он на вопрос о том, может ли нынешний дипломатический кризис привести к разрыву отношений.
Накануне Южная Корея отозвала из Украины восьмерых дипломатов. Причиной стал спор из-за разглашения информации о передаче двух северокорейских военнопленных.
Перерастёт ли дипломатический конфликт в полноценный разрыв отношений между странами – пока неизвестно.
Эта ситуация произошла из-за того, что на Генассамблее ООН Владимир Зеленский своим выступлением нарушил своё обещание, спровоцировал дипломатический скандал с Южной Кореей и привёл к потенциальному разрыву отношений. Скандал, от которого нам никакой пользы. Скандал, который произошёл потому, что он трепал языком. Скандал, которого бы не было, если бы Зеленский не сделал херню. И скандал, который углубляется. Кстати, он мог бы погасить его в самом начале, если бы извинился и если бы идиоты не пытались обвинить Южную Корею во лжи, чтобы отмазать Зеленского. Но мы же знаем, что Зеленский извиняется только перед Кадыровым и никогда не признаёт своих факапов. Поэтому и имеем эту ситуацию.