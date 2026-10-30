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Борислав Береза украинский политик, общественный деятель, фигурант антикоррупционных расследований, бывший народный депутат Украины VIII созыва, с конца февраля по конец декабря 2014 года – представитель «Правого сектора». info@regionews.ua
30 октября 2026, 09:25

Дипломатический скандал с Южной Кореей: очередной провал Зеленского

30 октября 2026, 09:25
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Если что-то может пойти по самому худшему сценарию, то оно пойдет. Это правило Зеленский уже доказывал не раз. Похоже, что вскоре получим еще одно доказательство этого правила
Если что-то может пойти по самому худшему сценарию, то оно пойдет. Это правило Зеленский уже доказывал не раз. Похоже, что вскоре получим еще одно доказательство этого правила
Фото: cepa.org
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Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён заявил, что разрыв дипломатических отношений с Киевом возможен, если нынешнее обострение продолжится.

"Если эскалация продолжится, я считаю, что такая возможность также существует", – ответил он на вопрос о том, может ли нынешний дипломатический кризис привести к разрыву отношений.

Накануне Южная Корея отозвала из Украины восьмерых дипломатов. Причиной стал спор из-за разглашения информации о передаче двух северокорейских военнопленных.

Перерастёт ли дипломатический конфликт в полноценный разрыв отношений между странами – пока неизвестно.

Эта ситуация произошла из-за того, что на Генассамблее ООН Владимир Зеленский своим выступлением нарушил своё обещание, спровоцировал дипломатический скандал с Южной Кореей и привёл к потенциальному разрыву отношений. Скандал, от которого нам никакой пользы. Скандал, который произошёл потому, что он трепал языком. Скандал, которого бы не было, если бы Зеленский не сделал херню. И скандал, который углубляется. Кстати, он мог бы погасить его в самом начале, если бы извинился и если бы идиоты не пытались обвинить Южную Корею во лжи, чтобы отмазать Зеленского. Но мы же знаем, что Зеленский извиняется только перед Кадыровым и никогда не признаёт своих факапов. Поэтому и имеем эту ситуацию.

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Украина война Зеленский конфликт дипломатия
 
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