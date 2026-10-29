Телефонный разговор Путина с лидерами Норвегии и Финляндии сам по себе не способен закончить войну. Но он демонстрирует изменение европейского подхода к построению отношений с Россией и США и может приблизить завершение войны

Телефонный разговор Путина с лидерами Норвегии и Финляндии сам по себе не способен закончить войну. Но он демонстрирует изменение европейского подхода к построению отношений с Россией и США и может приблизить завершение войны

Фото: из открытых источников

Переговорный процесс по завершению войны в Украине движется фазами. Нынешняя отличается от предыдущих наличием конкретной цели, определённой Дональдом Трампом, – подписание соглашения 20 декабря в Майами, о чём писали западные СМИ.

Всё, что мы видим на протяжении последних недель, свидетельствует: американцы давят на всех, чтобы ускорить события. Этим объясняются демонстративные угрозы полной отмены антироссийских санкций, прекращения обмена разведывательными данными и отключения от Starlink. Этим также объясняется реакция со стороны Украины, которая прекратила бить по российским НПЗ, запустила кампанию о "мире любой ценой", а в выступлениях Зеленского начали появляться намёки на то, что Украина на грани предательства со стороны союзников, а значит, потенциальные "тяжелые решения" будут на их совести.

При этом публично украинская власть, как и прежде, рассматривает пределом собственного компромисса остановку по линии фронта. То есть идею, которую ранее уже неоднократно отвергал Путин, и без корректировки она рискует быть отвергнутой и на этот раз.

В результате всего описанного появляются предложения Украины, которые Уиткофф отвез Путину.

Мы не знаем точно, что именно в этих предложениях, но Кремль отметил наличие в них "новых моментов в подходах" и согласился возобновить переговоры в трехстороннем формате.

По словам Зеленского, Путину предложили вернуться к обсуждению гарантий безопасности для России.

Фактически речь идет о возобновлении процесса, который начался в 2021 году в ответ на российский ультиматум. Обсуждения продолжались до 24 февраля 2022 года, когда Путин решил ускорить их с помощью операции "Киев за три дня" и таким образом надавить на США и Европу.

Расширение потенциального мирного соглашения на всю Европу важно для всех. Россия получает переговорные рамки, ради которых, собственно, и начала своё неудачное вторжение. Европа – возможность обсудить архитектуру будущей безопасности континента, ведь при любом сценарии после завершения войны европейцам придется жить рядом с Россией независимо от её результата. Украина может рассматривать дипломатический процесс как ещё один возможный способ выхода из войны.

Мы можем строить множество версий относительно того, насколько серьёзно Россия относится к этой переговорной фазе, но ближайшая встреча в Абу-Даби сможет это показать.

Понятно, что 20 декабря никакого соглашения не подпишут. Даже трехсторонняя встреча Зеленского, Путина и Трампа, если она состоится, вряд ли даст результат – разве что мы в очередной раз услышим расширенную лекцию об истории славянских племён.

Но дипломатия не работает быстро. Каждой успешной фазе переговоров могут предшествовать десятки провальных. Но даже провальные этапы необходимы, ведь каждый новый учитывает неудачный опыт предыдущих, в частности цену, которую заплатили все стороны за предыдущий провал.

Как и прежде, завершение войны зависит от Путина. Если он рассчитывает использовать Трампа для "достижения целей СВО", то нынешнее окно возможностей может оказаться последним.

В следующем году у США будет обновленный состав Конгресса, начнется президентская кампания, поэтому американцам будет уже не до заигрываний с Путиным. И, скорее всего, именно на это основной расчёт тех, кто верит в успех переговоров.