В оккупированные Олешки доставили гуманитарную помощь
В пятницу, 30 октября, жителям временно оккупированных Олешек Херсонской области доставили гуманитарную помощь
Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает RegioNews.
"Помощь доставлена. Идет техническая поддержка тех, кто хочет уехать", – отметил он.
Режим тишины в Олешках: что известно о гуманитарной миссии и эвакуации
В Олешках на временно оккупированной части Херсона ввели временный режим тишины для проведения гуманитарной миссии, доставки помощи и эвакуации гражданских. Договоренности предполагают прекращение огня на определенных участках и маршрутах.
Режим тишины начался 27 октября в 03:00 и должен продлиться до 22:59 1 ноября. Посредницей в договоренностях выступила первая леди США Мелания Трамп.
По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, это одна из самых больших договоренностей о деэскалации на юге Украины с начала полномасштабной войны.
С украинской стороны миссию координирует омбудсмен Дмитрий Лубинец, с российской – уполномоченная по правам человека Яна Лантратова.
Договоренности имеют несколько основных задач:
- Доставка продуктов, медикаментов и других необходимых вещей.
- Эвакуацию всех гражданских, желающих покинуть город.
- Помощь пожилым людям, людям с инвалидностью и маломобильным гражданам.
Для миссии было подготовлено 25 автобусов на 750 мест и автомобили скорой помощи. По оценкам, в Олешках остаются около 2 тысяч человек.
Украинский омбудсмен сообщал, что на 29 октября нарушений режима тишины не зафиксировали.