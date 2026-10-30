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30 октября 2026, 12:45

В оккупированные Олешки доставили гуманитарную помощь

30 октября 2026, 12:45
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Фото: Telegram/Давид Арахамия
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В пятницу, 30 октября, жителям временно оккупированных Олешек Херсонской области доставили гуманитарную помощь

Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает RegioNews.

"Помощь доставлена. Идет техническая поддержка тех, кто хочет уехать", – отметил он.

Режим тишины в Олешках: что известно о гуманитарной миссии и эвакуации

В Олешках на временно оккупированной части Херсона ввели временный режим тишины для проведения гуманитарной миссии, доставки помощи и эвакуации гражданских. Договоренности предполагают прекращение огня на определенных участках и маршрутах.

Режим тишины начался 27 октября в 03:00 и должен продлиться до 22:59 1 ноября. Посредницей в договоренностях выступила первая леди США Мелания Трамп.

По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, это одна из самых больших договоренностей о деэскалации на юге Украины с начала полномасштабной войны.

С украинской стороны миссию координирует омбудсмен Дмитрий Лубинец, с российской – уполномоченная по правам человека Яна Лантратова.

Договоренности имеют несколько основных задач:

  • Доставка продуктов, медикаментов и других необходимых вещей.
  • Эвакуацию всех гражданских, желающих покинуть город.
  • Помощь пожилым людям, людям с инвалидностью и маломобильным гражданам.

Для миссии было подготовлено 25 автобусов на 750 мест и автомобили скорой помощи. По оценкам, в Олешках остаются около 2 тысяч человек.

Украинский омбудсмен сообщал, что на 29 октября нарушений режима тишины не зафиксировали.

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РФ Херсонская область режим тишины Олешки гуманитарная миссия
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