В оккупированные Олешки доставили гуманитарную помощь

Фото: Telegram/Давид Арахамия

Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает RegioNews.

"Помощь доставлена. Идет техническая поддержка тех, кто хочет уехать", – отметил он.

Режим тишины в Олешках: что известно о гуманитарной миссии и эвакуации

В Олешках на временно оккупированной части Херсона ввели временный режим тишины для проведения гуманитарной миссии, доставки помощи и эвакуации гражданских. Договоренности предполагают прекращение огня на определенных участках и маршрутах.

Режим тишины начался 27 октября в 03:00 и должен продлиться до 22:59 1 ноября. Посредницей в договоренностях выступила первая леди США Мелания Трамп.

По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, это одна из самых больших договоренностей о деэскалации на юге Украины с начала полномасштабной войны.

С украинской стороны миссию координирует омбудсмен Дмитрий Лубинец, с российской – уполномоченная по правам человека Яна Лантратова.

Договоренности имеют несколько основных задач:

Доставка продуктов, медикаментов и других необходимых вещей.

Эвакуацию всех гражданских, желающих покинуть город.

Помощь пожилым людям, людям с инвалидностью и маломобильным гражданам.

Для миссии было подготовлено 25 автобусов на 750 мест и автомобили скорой помощи. По оценкам, в Олешках остаются около 2 тысяч человек.

Украинский омбудсмен сообщал, что на 29 октября нарушений режима тишины не зафиксировали.