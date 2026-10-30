В ВСУ усиливают контроль за работой ВВК: будут проверять медвыводы и решения комиссий

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В Вооруженных силах ужесточают контроль за работой военно-врачебных комиссий при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. В частности, вводят постоянный мониторинг их решений и будут проверять обоснованность медицинских выводов

Об этом сообщил представитель Главного управления коммуникаций ВСУ майор Дмитрий Лиховой в комментарии "Украинской правде", передает RegioNews.

По его словам, главнокомандующий ВСУ генерал-майор Михаил Драпат подписал соответствующий приказ. Его цель – повысить качество медицинских осмотров, не допустить мобилизации людей, которые по состоянию здоровья не могут проходить военную службу, и предотвратить коррупцию.

Особое внимание уделят случаям, когда военнообязанных признают пригодными к службе, но впоследствии устанавливают их непригодность из-за заболеваний, не связанных с прохождением военной службы.

Также будут тщательнее проверять состояние здоровья людей с хроническими заболеваниями, которые могут обостриться во время службы. Медицинские учреждения и специалисты будут нести ответственность за фиктивные или небрежно оформленные заключения.

Кроме того, для председателей и членов ВВК будут регулярно проводить специальные учения по современным стандартам диагностики.

Отдельно усилят надзор за действиями должностных лиц ТЦК и СП при направлении военнообязанных на медосмотры, оформление документов и внесение информации в соответствующий государственный реестр.

В ВСУ отмечают, что нововведения должны обеспечить объективную оценку состояния здоровья военнообязанных, а жизнь и здоровье людей должны оставаться приоритетом на всех этапах военной службы.

Напомним, правоохранители заблокировали пять новых схем уклонения от военной службы и мобилизации и задержали 11 организаторов сделок в разных регионах Украины. Среди задержанных – работники ТЦК, ВЛК и МСЭК

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