Фото: полиция

ДТП произошло 29 октября около 17:10 на трассе в селе Михайлики Миргородского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Грузовик КамАЗ под управлением 50-летнего водителя столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos.

На месте погибли 69-летний водитель легковушки и 64-летняя пассажирка. Еще трое пассажиров 47, 45 и 37 лет получили травмы – их госпитализировали.

Полиция задержала водителя КамАЗа. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Открыто уголовное производство. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины аварии.

Напомним, 28 октября в Фастове в Киевской области столкнулись Tesla и мотоцикл. В результате ДТП погибли оба водителя, среди пострадавших - дети.