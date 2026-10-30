На Полтавщине столкнулись КамАЗ и легковушка: двое погибших, трое пострадавших
ДТП произошло 29 октября около 17:10 на трассе в селе Михайлики Миргородского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Грузовик КамАЗ под управлением 50-летнего водителя столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos.
На месте погибли 69-летний водитель легковушки и 64-летняя пассажирка. Еще трое пассажиров 47, 45 и 37 лет получили травмы – их госпитализировали.
Полиция задержала водителя КамАЗа. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
Открыто уголовное производство. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины аварии.
Напомним, 28 октября в Фастове в Киевской области столкнулись Tesla и мотоцикл. В результате ДТП погибли оба водителя, среди пострадавших - дети.
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
Пытали и требовали 5,5 тысяч евро: на Буковине задержали пятерых работников ТЦК
30 октября 2026, 14:13Россияне атаковали предприятие в Сумской области: погибла женщина, восемь пострадавших
30 октября 2026, 13:55Буданов показал фото из Олешек, где продолжается гуманитарная операция
30 октября 2026, 13:40Россия бьет по мостам: в Киеве готовят новые переправы через Днепр
30 октября 2026, 13:35Силы обороны поразили пусковую установку "Искандер-М" на Курщине
30 октября 2026, 13:19Падение дрона в Полтаве и удар по Днепру: что известно о последствиях
30 октября 2026, 12:54В оккупированные Олешки доставили гуманитарную помощь
30 октября 2026, 12:45На Киевщине мошенники выманили у пенсионерки более 13 млн гривен
30 октября 2026, 12:16Из Украины пытались отправить в США и Канаду голову акулы, чучело птицы и бивень слона.
30 октября 2026, 12:11
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все блоги »