12:11  30 жовтня
З України намагалися відправити до США та Канади голову акули, опудало птаха та бивень слона
08:56  30 жовтня
Землетрус магнітудою 3,2 зафіксували на Полтавщині: подробиці
09:56  30 жовтня
77 номерів для конспірації: СБУ викрила агента ФСБ у лавах ЗСУ
UA | RU
UA | RU
30 жовтня 2026, 14:13

Катували та вимагали 5,5 тисячі євро: на Буковині затримали п'ятьох працівників ТЦК

30 жовтня 2026, 14:13
Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

На Буковині затримали начальника одного з відділів Чернівецького районного ТЦК та СП і чотирьох його підлеглих. Їх підозрюють у незаконному затриманні та катуванні військовозобов'язаних, а також вимаганні хабарів

Про це повідомили у пресслужбі ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, у Кіцмані посадовці силоміць затримували чоловіків на вулицях, а потім застосовували до них насильство у приміщенні ТЦК, змушуючи погоджуватися на мобілізацію.

Зокрема, правоохоронці встановили обставини інциденту, який набув розголосу на початку лютого 2026 року. Тоді під час затримання чоловіка поранили з травматичної зброї в ногу. Попри це, його доставили до ТЦК, де, за версією слідства, не надали необхідної медичної допомоги та змушували самостійно діставати кулю з рани.

Ще один випадок стався 30 вересня. За матеріалами слідства, чоловіка, який був учасником бойових дій і захищав Київ, Ірпінь та Бахмут, викрали через особистий конфлікт із посадовцями ТЦК. За ним стежили, а згодом силоміць затягнули до автомобіля.

Крім того, слідчі задокументували вимагання та отримання 5,5 тисячі євро від військовозобов'язаного за його звільнення після затримання.

Загалом у справі задокументували один епізод викрадення людини, чотири випадки ймовірного катування та отримання неправомірної вигоди.

Усіх п’ятьох фігурантів затримали 21 жовтня. Чотирьом із них повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди, начальнику відділу та трьом підлеглим – у незаконному позбавленні волі або викраденні людини. Двом фігурантам також інкримінують катування.

Найсуворіша санкція передбачає до 12 років позбавлення волі.

Наразі ДБР перевіряє інші можливі епізоди протиправної діяльності та встановлює потерпілих. Досудове розслідування триває.

У бюро закликають повідомляти про можливі випадки незаконного затримання, насильства чи вимагання грошей працівниками ТЦК у Кіцмані.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що найбільше скарг на можливі порушення прав громадян під час мобілізації з боку працівників ТЦК та СП надходить із Дніпропетровської, Одеської, Львівської та Закарпатської областей.

Раніше Лубінець розповів, які дії працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки є законними під час мобілізації, а які – неприпустимими.

Читайте також: Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
хабар Чернівецька область мобілізація ТЦК знущання бусифікація
У Луцьку військові ТЦК могли перевищити повноваження під час мобілізаційних заходів, — омбудсман
29 жовтня 2026, 16:59
Конфлікт із ТЦК на Львівщині: водій вдарив військового битою по голові
27 жовтня 2026, 13:59
Лікар-педіатр із Харківщини помер після мобілізації – військові ініціювали перевірку
27 жовтня 2026, 10:17
Всі новини »
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
У Дніпрі через ранкову атаку поранена 70-річна жінка
30 жовтня 2026, 15:07
ДТП на трасі Львів – Луцьк: одна людина загинула, ще 9 постраждали
30 жовтня 2026, 14:50
У ЗСУ посилюють контроль за роботою ВЛК: перевірятимуть медвисновки та рішення комісій
30 жовтня 2026, 14:32
Росіяни атакували підприємство на Сумщині: загинула жінка, восьмеро постраждалих
30 жовтня 2026, 13:55
Буданов показав фото з Олешок, де триває гуманітарна операція
30 жовтня 2026, 13:40
Росія б'є по мостах: у Києві готують нові переправи через Дніпро
30 жовтня 2026, 13:35
Сили оборони уразили пускову установку "Іскандер-М" на Курщині
30 жовтня 2026, 13:19
Падіння дрона в Полтаві та удар по Дніпру: що відомо про наслідки
30 жовтня 2026, 12:54
В окуповані Олешки доставили гуманітарну допомогу
30 жовтня 2026, 12:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Борислав Береза
Микола Княжицький
Валерій Чалий
Всі блоги »