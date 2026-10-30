Катували та вимагали 5,5 тисячі євро: на Буковині затримали п'ятьох працівників ТЦК

Фото: ДБР

На Буковині затримали начальника одного з відділів Чернівецького районного ТЦК та СП і чотирьох його підлеглих. Їх підозрюють у незаконному затриманні та катуванні військовозобов'язаних, а також вимаганні хабарів

Про це повідомили у пресслужбі ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, у Кіцмані посадовці силоміць затримували чоловіків на вулицях, а потім застосовували до них насильство у приміщенні ТЦК, змушуючи погоджуватися на мобілізацію.

Зокрема, правоохоронці встановили обставини інциденту, який набув розголосу на початку лютого 2026 року. Тоді під час затримання чоловіка поранили з травматичної зброї в ногу. Попри це, його доставили до ТЦК, де, за версією слідства, не надали необхідної медичної допомоги та змушували самостійно діставати кулю з рани.

Ще один випадок стався 30 вересня. За матеріалами слідства, чоловіка, який був учасником бойових дій і захищав Київ, Ірпінь та Бахмут, викрали через особистий конфлікт із посадовцями ТЦК. За ним стежили, а згодом силоміць затягнули до автомобіля.

Крім того, слідчі задокументували вимагання та отримання 5,5 тисячі євро від військовозобов'язаного за його звільнення після затримання.

Загалом у справі задокументували один епізод викрадення людини, чотири випадки ймовірного катування та отримання неправомірної вигоди.

Усіх п’ятьох фігурантів затримали 21 жовтня. Чотирьом із них повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди, начальнику відділу та трьом підлеглим – у незаконному позбавленні волі або викраденні людини. Двом фігурантам також інкримінують катування.

Найсуворіша санкція передбачає до 12 років позбавлення волі.

Наразі ДБР перевіряє інші можливі епізоди протиправної діяльності та встановлює потерпілих. Досудове розслідування триває.

У бюро закликають повідомляти про можливі випадки незаконного затримання, насильства чи вимагання грошей працівниками ТЦК у Кіцмані.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що найбільше скарг на можливі порушення прав громадян під час мобілізації з боку працівників ТЦК та СП надходить із Дніпропетровської, Одеської, Львівської та Закарпатської областей.

Раніше Лубінець розповів, які дії працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки є законними під час мобілізації, а які – неприпустимими.

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