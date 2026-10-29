В Луцке военные ТЦК могли превысить полномочия во время мобилизационных мероприятий, - омбудсман

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Об этом сообщило представительство Уполномоченного ВРУ по правам человека в Волынской области, передает RegioNews .

По результатам анализа видеоматериалов, распространенных в СМИ, зафиксировали возможное нарушение ПДД во время маневрирования автомобилем. По имеющейся информации, транспортное средство повредило частный автомобиль.

В Представительстве отмечают, что эти обстоятельства могут свидетельствовать о нарушении законодательства при проведении мобилизационных мероприятий. Событие также требует проверки и надлежащей правовой оценки со стороны компетентных органов.

"Проведение мобилизационных мероприятий должно осуществляться исключительно в пределах полномочий, определенных законом, с соблюдением прав и свобод человека. Исполнение служебных обязанностей не оправдывает применение физического насилия или нарушения требований законодательства", - подчеркнули в представительстве.

Там также сообщили, что контролируют вопрос соблюдения прав человека в Волынской области и подчеркивают необходимость надлежащего реагирования на сообщения о возможных нарушениях.

Напомним, 19 октября в Киеве в помещении ТЦК в Печерском районе произошла стрельба. Стрелка была задержана. Предварительно огонь открыл мужчина, доставленный туда для мобилизации. Ранены трое полицейских и трое военнослужащих. Злоумышленнику сообщили о подозрении.