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30 июня 2026, 14:45

На Буковине разоблачили аферистку, которая очищала карточки людей

30 июня 2026, 14:45
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Фото из открытых источников
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На Буковине разоблачили 39-летнюю женщину. Она получила доступ к чужой карточке и воспользовалась этим

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

Женщина использовала полученные данные и привязала чужую карту к сервису бесконтактных платежей. Благодаря этому она смогла использовать карточку без ведома владелицы счета.

Известно, что в течение марта-апреля этого года аферистка систематически снимала деньги из-за банкоматов на территории Черновцов. В общей сложности она использовала около 170 тысяч гривен.

"Сейчас следователи полиции Буковины сообщили фигурантке о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины", - говорят в полиции.

Напомним, ранее Терновский районный суд города Кривого Рога признал виновной местную жительницу в мошенничестве. Она обокрала человека под предлогом обряда "для снятия порчи".

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