В Ровенской области женщина арендовала у аферистов несуществующий дом
Аферисты с началом лета все чаще используют схему по псевдо-аренде домов. Правоохранители предупредили граждан
Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.
35-летняя жительница Ровенского района в соцсети обнаружила объявление об аренде домика на озере. Она узнала все детали, получила номер карты "владельца" для оплаты, чтобы забронировать нужные даты. Женщина перечислила ему 3500 гривен. Однако после этого ее заблокировали.
Полицейские призывают :
- Не делайте предоплаты: избегайте авансов на частные карточки неизвестных лиц. Оплачивайте услуги непосредственно на месте или через официальный счет IBAN.
- Проверяйте объявление: ищите отзывы о базе отдыха на посторонних ресурсах, а не только на их странице в соцсети.
- Сверяйте фото и локацию: мошенники часто воруют чужие фотографии. Проверьте изображение через поиск Google, чтобы убедиться, что это реальный объект.
Напомним, ранее Терновский районный суд города Кривого Рога признал виновной местную жительницу в мошенничестве. Она обокрала человека под предлогом обряда "для снятия порчи".
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