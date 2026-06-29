В Полтавской области аферистка "сняла порчу" с пенсионерки за 40 тысяч

Фото: Национальная полиция

В Полтавской области задержана 51-летняя женщина. Она притворялась "целительницей", чтобы выманить у местной пенсионерки деньги и украшения

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Сначала аферистка "продала" пенсионерке показательный обряд с "черным яйцом", а затем еще ряд других платных ритуалов. В общей сложности мошенница выманила у пенсионерки около 39 тысяч гривен. В ближайшее время она предстанет перед судом.

"Не доверяйте людям, которые за деньги обещают "снять порчу", "очистить энергетику" или решить жизненные проблемы магическими обрядами. Если вы стали жертвой обмана или владеете информацией о таких фактах - обращайтесь в полицию", - призывают правоохранители.

Напомним, ранее Терновский районный суд города Кривого Рога признал виновной местную жительницу в мошенничестве. Она обокрала человека под предлогом обряда "для снятия порчи".