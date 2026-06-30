12:20  30 червня
На Закарпатті жінка приховала смерть доньки та закопала тіло немовляти на подвір’ї
10:14  30 червня
На Київщині чоловік у СЗЧ під час сварки вбив сусіда
08:12  30 червня
У Чернівцях під час відпочинку на водоймі потонув чоловік
UA | RU
UA | RU
30 червня 2026, 14:45

На Буковині викрили аферистку, яка обчищала картки людей

30 червня 2026, 14:45
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Буковині викрили 39-річну жінку. Вона отримала доступ до чужої картки та скористалась цим

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

Жінка використала отриманні дані та прив'язала чужу картку до сервісу безконтактних платежів. Завдяки цьому вона змогла використовувати картку без відома власниці рахунку.

Відомо, що впродовж березня–квітня цього року аферистка систематично знімала гроші через банкомати на території Чернівців. Загалом вона використала близько 170 тисяч гривень.

"Наразі слідчі поліції Буковини повідомили фігурантці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше Тернівський районний суд міста Кривого Рогу визнав винною місцеву жительку у шахрайстві. Вона обікрала людину під приводом обряду "для зняття порчі".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція Чернівецька область аферист
На Полтавщині аферистка "зняла порчу" з пенсіонерки за 40 тисяч
29 червня 2026, 18:15
Поліція відкрила справу проти "відьми" Марії Тихої та "мага" Веліара
29 червня 2026, 16:24
На Рівненщині жінка орендувала в аферистів неіснуючий будинок
27 червня 2026, 16:40
Всі новини »
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
Державі повернули недобудовану лікарню на Троєщині
30 червня 2026, 16:30
Івано-Франківськ оновив історичний рекорд спеки
30 червня 2026, 15:59
Працював на ворога: житель Херсона отримав довічний термін за держзраду
30 червня 2026, 15:45
Чоловік із прогресуючим псоріазом виявився мобілізованим: що вирішив суд
30 червня 2026, 15:20
На Львівщині іномарки влетіли одна в одну: загинула людина
30 червня 2026, 14:30
В Одесі 17-річна дівчина поранила ножем працівника ТЦК
30 червня 2026, 14:21
У Харкові ділок за 7700 доларів продавав фіктивну інвалідність для виїзду за кордон
30 червня 2026, 14:09
Атака БпЛА на Запоріжжя: вже шестеро постраждалих, серед них дитина
30 червня 2026, 13:51
На Вінниччині прикордонники вилучили у 20-річної дівчини 47 смартфонів та партію косметики
30 червня 2026, 13:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Всі публікації »
Віталій Портніков
Геннадій Друзенко
Валерій Пекар
Всі блоги »