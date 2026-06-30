На Буковині викрили аферистку, яка обчищала картки людей

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На Буковині викрили 39-річну жінку. Вона отримала доступ до чужої картки та скористалась цим

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

Жінка використала отриманні дані та прив'язала чужу картку до сервісу безконтактних платежів. Завдяки цьому вона змогла використовувати картку без відома власниці рахунку.

Відомо, що впродовж березня–квітня цього року аферистка систематично знімала гроші через банкомати на території Чернівців. Загалом вона використала близько 170 тисяч гривень.

"Наразі слідчі поліції Буковини повідомили фігурантці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше Тернівський районний суд міста Кривого Рогу визнав винною місцеву жительку у шахрайстві. Вона обікрала людину під приводом обряду "для зняття порчі".