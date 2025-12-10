На Буковині прикордонники затримали 39-річного чоловіка із підробленими документами

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, 9 грудня в пункт пропуску "Красноїльск" прибув 39-річний мешканець Івано-Франківської області, який прямував на виїзд з України. Чоловік повідомив, що супроводжує свою матір, яка потребує постійного догляду та надав прикордонному наряду відповідні медичні документи.

"Спілкуючись з охоронцями кордону, чоловік помітно нервував та не міг пояснити історію походження деяких документів. У ході поглибленої перевірки, зокрема із застосуванням спеціального технічного обладнання, прикордонники встановили, що надані медичні документи мають ознаки підробки", – йдеться у повідоленні.

Чоловіка та його матір передали співробітникам Нацполіції.

Як повідомлялось, на Буковині біля кордону з Молдовою затримали чотирьох чоловіків та їх провідника. Це сталось на початку грудня.