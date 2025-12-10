14:20  10 грудня
В Одесі викрили організаторів нелегального онлайн-покеру
10:49  10 грудня
На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
09:25  10 грудня
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
UA | RU
UA | RU
10 грудня 2025, 14:42

На Буковині прикордонники затримали 39-річного чоловіка із підробленими документами

10 грудня 2025, 14:42
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Прикордонники Чернівецького загону припинили спробу незаконного перетину українсько-румунського кордону по підробленим документам

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, 9 грудня в пункт пропуску "Красноїльск" прибув 39-річний мешканець Івано-Франківської області, який прямував на виїзд з України. Чоловік повідомив, що супроводжує свою матір, яка потребує постійного догляду та надав прикордонному наряду відповідні медичні документи.

"Спілкуючись з охоронцями кордону, чоловік помітно нервував та не міг пояснити історію походження деяких документів. У ході поглибленої перевірки, зокрема із застосуванням спеціального технічного обладнання, прикордонники встановили, що надані медичні документи мають ознаки підробки", – йдеться у повідоленні.

Чоловіка та його матір передали співробітникам Нацполіції.

Як повідомлялось, на Буковині біля кордону з Молдовою затримали чотирьох чоловіків та їх провідника. Це сталось на початку грудня.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підробка документи ДПСУ кордон Буковина Чернівецька область
На Буковині легковик врізався у вантажівку: постраждали п'ятеро юнаків
10 грудня 2025, 11:46
Викрили хакера з Буковини, який викрадав акаунти користувачів у соцмережах
09 грудня 2025, 15:55
До кордону не доїхали: на Буковині затримали переправників з "клієнтом"
09 грудня 2025, 13:48
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Українцям тепер можуть миттєво скасовувати відстрочку від мобілізації: названо причину
10 грудня 2025, 15:16
Останні заяви Путіна демонструють, що для нього жодного мирного процесу не існує
10 грудня 2025, 15:04
В Україні засекретили дані щодо кількості СЗЧ та дезертирства
10 грудня 2025, 14:50
Степан Гіга не в комі: піар-директорка спростувала фейки про артиста
10 грудня 2025, 14:45
На Чернігівщині поліцейський автомобіль збив двох пішоходів: загинула дитина
10 грудня 2025, 14:30
В Одесі викрили організаторів нелегального онлайн-покеру
10 грудня 2025, 14:20
"Слуга народу": казка для дорослих, що стала інструкцією до помилок
10 грудня 2025, 14:09
"Пронін геть!": під Радою вимагають звільнення очільника Держфінмоніторингу
10 грудня 2025, 14:08
Частина Сум та району залишилася без електрики через аварію
10 грудня 2025, 13:58
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Олег Саакян
Всі блоги »