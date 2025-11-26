На кордоні з Румунією зупинили спробу незаконного експорту понад 180 тонн сої
Під час митного контролю в пункті пропуску "Вадул-Сірет – Вікшани" виявили спробу незаконного експорту соєвих бобів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держмитслужбу.
Експорт здійснювало українське сільгосппідприємство залізничним транспортом на підставі відповідного контракту і документів для митного оформлення.
У ході аналізу декларації митники вирішили провести додаткову перевірку. Зважування вагонів показало, що фактична нетто-вага вантажу перевищує задекларовану на 181,7 тонни.
Вартість товару, який намагалися експортувати незаконно – близько 2,4 млн гривень.
За даним фактом склали протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.
