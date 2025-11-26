Ілюстративне фото: pixabay

Під час митного контролю в пункті пропуску "Вадул-Сірет – Вікшани" виявили спробу незаконного експорту соєвих бобів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держмитслужбу.

Експорт здійснювало українське сільгосппідприємство залізничним транспортом на підставі відповідного контракту і документів для митного оформлення.

У ході аналізу декларації митники вирішили провести додаткову перевірку. Зважування вагонів показало, що фактична нетто-вага вантажу перевищує задекларовану на 181,7 тонни.

Вартість товару, який намагалися експортувати незаконно – близько 2,4 млн гривень.

За даним фактом склали протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.

