Ілюстративне фото

У Чернівецькій області розглядали справу про притягнення до відповідальності майора ТЦК через незаконну мобілізацію чоловіка із відстрочкою. Зазначається, що мобілізований був студентом

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Влітку 2025 року військовий ТЦК призвав на військову службу чоловіка з чинною відстрочкою від мобілізації. Той чоловік був студентом ПНЗ "Міжнародний фаховий коледж еколого-інформаційної та медичної безпеки Центрально-Європейського університету".

Після мобілізації адвокат студента звертався зі скаргою до Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Згодом щодо майора були складені протоколи через недбале ставлення до служби.

На суді військовий визнав свою провину. Суд наклав на нього штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили шість нових схем ухилення від мобілізації та затримали вісьмох організаторів. За даними слідства, за гроші від 5 до 20 тисяч доларів ділки оформлювали фіктивні документи для уникнення призову, або переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску.