15:29  28 жовтня
У Хмельницькому пролунав потужний вибух, пошкоджено багатоповерхівку
15:14  28 жовтня
Синоптикиня попередила про мінливу погоду із дощами та вітром
14:57  28 жовтня
У мережі з'явилася унікальна карта Дніпра 1942 року
UA | RU
UA | RU
28 жовтня 2025, 09:30

На Буковині судили майора ТЦК за незаконну мобілізацію чоловіка: призовник виявився студентом

28 жовтня 2025, 09:30
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У Чернівецькій області розглядали справу про притягнення до відповідальності майора ТЦК через незаконну мобілізацію чоловіка із відстрочкою. Зазначається, що мобілізований був студентом

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Влітку 2025 року військовий ТЦК призвав на військову службу чоловіка з чинною відстрочкою від мобілізації. Той чоловік був студентом ПНЗ "Міжнародний фаховий коледж еколого-інформаційної та медичної безпеки Центрально-Європейського університету".

Після мобілізації адвокат студента звертався зі скаргою до Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Згодом щодо майора були складені протоколи через недбале ставлення до служби.

На суді військовий визнав свою провину. Суд наклав на нього штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили шість нових схем ухилення від мобілізації та затримали вісьмох організаторів. За даними слідства, за гроші від 5 до 20 тисяч доларів ділки оформлювали фіктивні документи для уникнення призову, або переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ТЦК суд мобілізація Чернівецька область
Смерть мобілізованого Романа Сопіна у ТЦК Києва: адвокат оприлюднив висновок судмедекспертизи
28 жовтня 2025, 14:21
65-річна лікарка-терапевт з Херсонщини підробляла медичні висновки для ухилянтів
27 жовтня 2025, 14:32
На Рівненщині важкохвора жінка залишилася без догляду через мобілізацію сина
26 жовтня 2025, 11:28
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
В Україні змінюється вартість фруктів: які цінники в популярних супермаркетах
28 жовтня 2025, 23:00
У Чорнобилі помітили собак із синьою шерстю: фахівці пояснили, що сталося
28 жовтня 2025, 22:55
У ЗСУ спростували заяви Росії про нібито оточення Куп’янська
28 жовтня 2025, 22:31
Довірилась незнайомцю: на Буковині псевдобанкір вкрав у жінки гроші
28 жовтня 2025, 22:25
В Україні можуть виникнути проблеми з опаленням: енергоексперт назвав міста
28 жовтня 2025, 22:18
Міжнародні партнери допомагають Харківщині готуватися до опалювального сезону
28 жовтня 2025, 21:59
Син київських акторів помер після відвідування ТЦК: названо офіційну причину смерті
28 жовтня 2025, 21:58
У Херсоні судили багатодітну матір, яка працювала на росіян
28 жовтня 2025, 21:55
Росіяни прорвалися на околиці Мирнограда: тривають вуличні бої, — Сили оборони
28 жовтня 2025, 21:51
Труханову вручили підозру просто на парковці: ЗМІ назвали причину
28 жовтня 2025, 21:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »