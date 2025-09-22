Фото: pixabay

Правоохранители разоблачили главу одного из сельских советов, которая незаконно выписала себе почти 100 тысяч гривен из местного бюджета

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, 65-летняя чиновница выдавала распоряжения, в которых выписывала себе премии, пользуясь служебным положением.

Женщине сообщили о подозрении в присвоении средств. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Расследование продолжается.

Напомним, в Херсонской области будут судить директора строительной фирмы за присвоение 28 млн грн.