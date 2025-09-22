На Буковине чиновница незаконно выписала себе премии на 100 тысяч
Правоохранители разоблачили главу одного из сельских советов, которая незаконно выписала себе почти 100 тысяч гривен из местного бюджета
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
По данным следствия, 65-летняя чиновница выдавала распоряжения, в которых выписывала себе премии, пользуясь служебным положением.
Женщине сообщили о подозрении в присвоении средств. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Расследование продолжается.
