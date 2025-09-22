Фото: pixabay

Правоохоронці викрили голову однієї з сільських рад, яка незаконно нарахувала собі майже 100 тисяч гривень із місцевого бюджету

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, 65-річна посадовиця видавала розпорядження, в яких виписувала собі премії, користуючись службовим становищем.

Жінці повідомили про підозру у привласненні коштів. Їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Розслідування триває.

