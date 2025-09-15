Фото: БЕБ

У Чернівецькій області викрили громадянина Грузії, який намагався вивезти за кордон 260 тисяч доларів (понад 11 млн грн)

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

Чоловік був водієм рейсового автобуса "Хмельницький – Стамбул". Валюту він сховав у тайнику в моторному відсіку, замаскувавши його під проводку. Під час митного огляду автобусу працівники Чернівецької митниці разом із правоохоронцями виявили схованку з грошима.

Кошти та автобус, зареєстрований на іноземну компанію, вилучили й арештували за рішенням суду.

Водієві повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201-3 КК України (замах на контрабанду товарів). Слідство триває.

Нагадаємо, раніше 46-річний львів’янин намагався вивезти з України понад 5 млн грн готівкою у валюті. Декларовану частину грошей повернули власнику, а незадекларовані кошти – вилучили до рішення суду.