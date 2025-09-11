15:14  11 вересня
Завтра в Україні похолодає до +16 градусів
14:58  11 вересня
У Черкасах чоловік із сокирою в пакеті напав на військових ТЦК
14:33  11 вересня
На Полтавщині член ВЛК у ТЦК "торгував інвалідністю": яка була ціна питання
11 вересня 2025, 16:41

До Румунії за 8 тисяч євро: на Буковині співробітників ТЦК викрили на переправленні чоловіків за кордон

11 вересня 2025, 16:41
Фото: ДПСУ
У Чернівецькій області затримали двох військовослужбовців ТЦК, які організували незаконний канал втечі чоловіків призовного віку за кордон

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

За даними слідства, співробітники ТЦК знайшли охочих виїхати за кордон і, користуючись службовим становищем, планували довезти їх до кордону. Далі мали показати маршрут у Румунію в обхід офіційних пунктів пропуску. За таку "послугу" брали по 8 тисяч євро з кожного.

Одного з ділків правоохоронці затримали під час отримання 3 тисяч євро завдатку, згодом – і його спільника.

Обох фігурантів взяли під варту на 60 діб із правом внесення застави. Їм загрожує до 9 років ув’язнення за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через держкордон).

Нагадаємо, правоохоронці викрили в Україні шість нових схем ухилення від мобілізації та затримали вісьмох організаторів. За даними слідства, за гроші від 5 до 20 тисяч доларів ділки оформлювали фіктивні документи для уникнення призову, або переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску.

Буковина затримання ТЦК
11 вересня 2025
