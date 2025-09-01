На Буковині прикордонники викрили креативних контрабандистів
Військовослужбовці Чернівецького прикордонного загону запобігли незаконному переміщенню через державний кордон до Румунії тютюнових виробів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
"Ділки вирішили вдатися до хитрощів, і спочатку до кордону відправили для визначення присутності прикордонних нарядів осіб з порожніми пакунками, імітуючи спробу переміщення товарів. А за ними почала рухатися наступна група, вже з повними пакунками", – йдеться у повідомленні.
Проте прикордонники викрили задум зловмисників. Під час затримання порушники покидали свої ноші та вдалися до втечі. Прикордонники затримали одного з них.
На місці події прикордонники виявили 4 порожніх ящики та 4 ящики з сигаретами без марок акцизного податку. Всього 2 тисячі пачок на загальну суму близько 115 тисяч гривень.
Нагадаємо, у серпні на Буковині прикордонники виявили під вантажівкою чоловіка, який заплатив $7000, щоб потрапити у Румунію. Тепер "туристу" загрожує штраф.