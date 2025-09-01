На Буковині прикордонники викрили креативних контрабандистів

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"Ділки вирішили вдатися до хитрощів, і спочатку до кордону відправили для визначення присутності прикордонних нарядів осіб з порожніми пакунками, імітуючи спробу переміщення товарів. А за ними почала рухатися наступна група, вже з повними пакунками", – йдеться у повідомленні.

Проте прикордонники викрили задум зловмисників. Під час затримання порушники покидали свої ноші та вдалися до втечі. Прикордонники затримали одного з них.

На місці події прикордонники виявили 4 порожніх ящики та 4 ящики з сигаретами без марок акцизного податку. Всього 2 тисячі пачок на загальну суму близько 115 тисяч гривень.

