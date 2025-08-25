На Буковині зафіксували 5-градусний мороз
У гірському селі Верхній Яловець Селятинської громади вранці 25 серпня зафіксували мороз
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укрінформ.
Як зазначається, відповідні фото у соцмережах опублікував голова Селятинської громади Валерій Полянчук, який мешкає в цьому селі.
Він поділився фото термометра, на якому видно температуру -5 градусів.
Раніше синоптик Ігор Кібальчич попередив, що ночі стануть холоднішими, а денна температура все ще залишатиметься теплою.
