21 серпня 2025, 15:15

Житель Буковини за 200 000 грн оформляв фіктивні документи для виїзду чоловіків за кордон

21 серпня 2025, 15:15
фото: ДПСУ
Прикордонники викрили чергову схему незаконного переправлення осіб через державний кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначили у відомстві, 37-річний мешканець Чернівецької області разом із двома спільниками через систему "Шлях" незаконно оформлювали чоловіків призовного віку як водіїв фіктивних ФОПів і переправляли їх через державний кордон. Кожен "клієнт" платив по 200 000 гривень. Загалом вони організували втечу майже 100 осіб.

Трьом особам уже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

За скоєне їм загрожує позбавлення волі.

Нагадаємо, на Буковині у середині серпня прикордонники виявили під вантажівкою чоловіка, який заплатив $7000, щоб потрапити у Румунію. Тепер чоловіку доведеться сплатити штраф.

Буковина втеча за кордон корупційна схема ДПСУ Шлях
