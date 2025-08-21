Житель Буковини за 200 000 грн оформляв фіктивні документи для виїзду чоловіків за кордон
Прикордонники викрили чергову схему незаконного переправлення осіб через державний кордон
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Як зазначили у відомстві, 37-річний мешканець Чернівецької області разом із двома спільниками через систему "Шлях" незаконно оформлювали чоловіків призовного віку як водіїв фіктивних ФОПів і переправляли їх через державний кордон. Кожен "клієнт" платив по 200 000 гривень. Загалом вони організували втечу майже 100 осіб.
Трьом особам уже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
За скоєне їм загрожує позбавлення волі.
Нагадаємо, на Буковині у середині серпня прикордонники виявили під вантажівкою чоловіка, який заплатив $7000, щоб потрапити у Румунію. Тепер чоловіку доведеться сплатити штраф.