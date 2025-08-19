13:36  19 серпня
19 серпня 2025, 15:25

На ремонті злітної смуги аеропорту Чернівців розтратили понад 3,3 млн грн

19 серпня 2025, 15:25
Фото: БЕБ
У Чернівцях триває розслідування щодо можливих зловживань під час ремонту інфраструктурного об’єкта міського аеропорту

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України, передає RegioNews.

Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області повідомило про підозру кільком особам у справі про розтрату коштів місцевого бюджету. Йдеться про капітальний ремонт злітно-посадкової смуги комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Чернівці", під час якого, за даними слідства, було незаконно привласнено понад 3,3 мільйона гривень.

Слідчі з’ясували, що посадовці Департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради діяли у змові з підрядною компанією та технічним наглядом. Вони завищували обсяги виконаних робіт і вносили неправдиві відомості у документи. Внаслідок цього комунальне підприємство та міський бюджет зазнали значних збитків.

Правоохоронці вже оголосили підозру причетним службовим особам. Кваліфікація дій фігурантів справи визначається законодавством України, а саме нормами кримінального права.

Досудове розслідування продовжується. Слідчі перевіряють усі обставини оборудки та з’ясовують роль кожного з учасників схеми.

Раніше повідомлялося, на Волині правоохоронці викрили керівника лікарні Маневицької селищної ради на махінаціях під час закупівлі системи киснепостачання. Зловживання відбулися в період пандемії COVID-19.

Чернівці Чернівецька область аеропорт бюджетні кошти підозра розтрата
