У Чернівцях триває розслідування щодо можливих зловживань під час ремонту інфраструктурного об’єкта міського аеропорту

Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області повідомило про підозру кільком особам у справі про розтрату коштів місцевого бюджету. Йдеться про капітальний ремонт злітно-посадкової смуги комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Чернівці", під час якого, за даними слідства, було незаконно привласнено понад 3,3 мільйона гривень.

Слідчі з’ясували, що посадовці Департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради діяли у змові з підрядною компанією та технічним наглядом. Вони завищували обсяги виконаних робіт і вносили неправдиві відомості у документи. Внаслідок цього комунальне підприємство та міський бюджет зазнали значних збитків.

Правоохоронці вже оголосили підозру причетним службовим особам. Кваліфікація дій фігурантів справи визначається законодавством України, а саме нормами кримінального права.

Досудове розслідування продовжується. Слідчі перевіряють усі обставини оборудки та з’ясовують роль кожного з учасників схеми.

