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04 августа 2025, 11:25

Новые "Шахеды" смогут разрушать дома до 5-го этажа, - командир ВСУ Ярославский

04 августа 2025, 11:25
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фото: из открытых источников
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Украинская разведка предупреждает о росте мощности дронов-камикадзе

Об этом сообщает командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский, передает RegioNews.

Командир одного из разведывательных подразделений Вооруженных Сил Украины Денис Ярославский заявил, что усовершенствованные российские беспилотники типа "Шахед" могут стать еще более опасными. По его словам, в случае попадания в жилой дом такой дрон способен разрушить конструкции до пятого этажа.

Военный отметил, что по имеющейся информации, в будущем боевую часть этих дронов планируют увеличить с нынешних примерно 50 кг до 80–90 кг взрывчатки. Такая модернизация значительно повысит мощность удара и соответственно масштабы разрушений.

"Увеличение веса заряда означает, что последствия атаки могут быть катастрофическими даже для крепких зданий. Это еще раз подчеркивает необходимость усиления систем противовоздушной обороны", - подчеркнул Ярославский.

По словам командира, своевременное обнаружение и уничтожение "Шахедов" в воздухе остается ключевой задачей, чтобы предотвратить значительные жертвы и масштабные разрушения в городах и селах Украины.

Напомним, ранее авиационный эксперт Валерий Романенко рассказал, что .реактивные "Шахеды" могут стать некоторой проблемой для мобильных огневых групп. Но это не проблема для зенитной артиллерии с радиолокационным или электронным наведением снарядов.

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